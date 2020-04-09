В Азербайджане ограничения из-за коронавируса не будут касаться транспортных средств депутатов
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане ограничения из-за коронавирусной пандемии не будут касаться депутатов, их личного или служебного транспортных средств, сообщает в четверг Trend.
Вопрос об этом отражен в поправке, предлагаемой в закон «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджана», предложенной к обсуждению на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента).
В данной поправке предлагается, чтобы ограничения, введенные по свободному передвижению на территории страны в связи с введением карантинного режима не касались депутатов, их личного и служебного транспортных средств.
Предложение было вынесено на голосование и принято во втором чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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