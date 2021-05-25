При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО)

Политика 25 мая 2021 15:03 (UTC+04:00)
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В секретариате Шанхайской организации сотрудничества в Пекине прошло мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества».

Как сообщает Trend, в мероприятии, прошедшем в рамках Года Низами Гянджеви, организованном Фондом Гейдара Алиева совместно с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и посольством Азербайджана в Китайской Народной Республике, приняли участие специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Гуй, послы ряда стран в Пекине, представители дипломатического корпуса, общественности Китая и др.

Сначала состоялась презентация бюста Низами Гянджеви, подаренного Фондом Гейдара Алиева для постоянной демонстрации в здании секретариата Шанхайской организации сотрудничества. Это второй бюст, демонстрируемый в секретариате ШОС после китайского мыслителя Конфуция.

Гости ознакомились с выставкой иллюстраций к произведениям гениального азербайджанского поэта Низами Гянджеви, демонстрируемых в известных музеях мира, а также ковров, на которых изображены фрагменты произведений гениального поэта.

Выступивший на мероприятии генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов отметил, что своей «Хемсе» гениальный азербайджанский поэт и мыслитель Низами Гянджеви внес огромный вклад в развитие не только восточной, но и, в целом, всей мировой литературы. Он отметил, что творчество основоположника восточного возрождения Низами Гянджеви бессмертно и является общечеловеческим наследием, подчеркнул, что именно с творчества Низами берет свое начало поэзия Востока. Было отмечено, что Низами Гянджеви, который служил высшим идеям, общечеловеческим ценностям и справедливости, являлся идеальным человеком не только своим творчеством, но и образом жизни. Никогда не покидая родной Гянджи, поэт продемонстрировал большой патриотизм. Низами Гянджеви считал моральное богатство превыше всего.

Генеральный секретарь ШОС отметил, что многие поэты продолжили путь гениального Низами Гянджеви в литературе, творили под влиянием его произведений.

Владимир Норов напомнил о торжественной церемонии открытия памятника гениальному азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви в 2004 году в Ташкенте с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он выразил благодарность Фонду Гейдара Алиева и посольству Азербайджана за поддержку в проведении в секретариате ШОС мероприятия, посвященного 880-летней годовщине со дня рождения гениального Низами Гянджеви, а также за подарок бюста Низами Гянджеви. Он выразил уверенность в том, что бюст поэта будет вдохновлять сотрудников ШОС, также как и его произведения, воспевающие благородство, милосердие и другие высокие человеческие качества.

Посол Азербайджана в Китае Экрем Зейналлы отметил, что Низами Гянджеви, являющийся одним из ярких представителей мировой литературы, воспевал в своем бессмертном, несравненном творчестве высокие чувства, гуманизм, благородие, справедливость и др. Без преувеличения можно сказать, что Низами занимает место в одном ряду с великими поэтами мира и его произведения всегда будут источником вдохновения как для нас, так и для будущих поколений.

Посол Э.Зейналлы отметил, что Низами Гянджеви является уникальной личностью, открывшей своим литературным наследием новую страницу в летописи художественного мышления человечества. В бессмертной «Хемсе», в котором Низами Гянджеви изобразил жизнь различных народов, он воспевал мультикультуральные ценности, науку, мир и прогресс. Эти идеи находят свое отражение и в деятельности Международного центра Низами Гянджеви.

Экрем Зейналлы подчеркнул, что Фонд Гейдара Алиева, одним из главных направлений lдеятельности которого является популяризация в мире азербайджанской культуры, уделяет большое внимание также пропаганде наследия гениального поэта Низами Гянджеви. Произведения поэта переведены на различные языки. В Париже, Страсбурге, Риме, Лондоне, Москве и других городах мира состоялись выставки и презентации, посвященные Низами.

Посол Экрем Зейналлы довел до внимания, что автор бюста Низами Гянджеви в парке Чаоян в Пекине, скульптор-художник Юань Сикунь за заслуги в развитии культурных связей между Азербайджаном и Китаем был награжден Президентом Ильхамом Алиевым орденом «Дружба». Дипломат вручил орден и его удостоверение китайскому скульптору.

Отметив, что творчество Низами Гянджеви имеет общечеловеческое значение, мысли поэта являются духовной пищей для человека, Юань Сикунь отметил, что испытывает чувство гордости от того, что в Год Низами Гянджеви удостоен Президентом Ильхамом Алиевым ордена «Дружба" и выразил признательность главе государства за эту высокую награду. Он заявил, что и впредь приложит все усилия для внесения вклада в культурный обмен между двумя странами.

Бюст Низами Гянджеви, поставленный в одном из крупнейших парков Пекина Чаояне, Юань Сикунь изготовил в 2012 году, когда отмечалась 20-летняя годовщина установления дипломатических связей между Азербайджаном и Китаем.

Затем на мероприятии был показан фильм, посвященный творчеству гениального поэта, студенты Пекинского университета иностранных языков, обучающиеся по специальности "азербайджанский язык", продекламировали отрывки из произведений Низами Гянджеви на азербайджанском и китайском языках.

В исполнении квартета «Амбер», функционирующего при Китайской центральной музыкальной консерватории, прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, Кара Караева, Фикрета Амирова и Тофига Гулиева.

Участникам мероприятия были розданы издания Фонда Гейдара Алиева о культурном наследии Азербайджана, в том числе, книги, буклеты, CD, в которые включены произведения Низами Гянджеви.

Отметим, что Шанхайская организация сотрудничества – это межгосударственная международная организация, созданная в 2001 году с участием Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В 2017 году Индия и Пакистан стали полноправными членами ШОС. Азербайджан придает особое значение связям и сотрудничеству с Шанхайской организацией сотрудничества, которая объединяет примерно половину населения мира, одну четверть мирового внутреннего валового продукта, а также 80 процентов территории Евразии. Наша страна представлена в организации в статусе партнёра по диалогу.

При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Image
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Image
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Image
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Image
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Image
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Image
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Image
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Image
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Image
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Image
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Image
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Image
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Image
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Image
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Image
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Image
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Image
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Image
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Image
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Image
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Image
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Image
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Image
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Image
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Image
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Image
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Image
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Image
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Image
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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