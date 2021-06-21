Президент Ильхам Алиев: Мы признательны за весьма активную поддержку, оказанную Пакистаном Азербайджану во время Второй Карабахской войны

БАКУ/Trend/ - Мы признательны за весьма активную поддержку, оказанную Пакистаном Азербайджану во время Второй Карабахской войны.



Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с командующим Сухопутными войсками Исламской Республики Пакистан, генералом армии Гамаром Джаведом Баджвой 21 июня в Баку.



«С первых дней войны высшее руководство Вашей страны - Президент и премьер-министр выразили Азербайджану полную поддержку в связи с восстановлением нашей территориальной целостности. Это – очень важный элемент нашего сотрудничества и настоящий пример братских связей. Другие высокопоставленные официальные представители Пакистана, члены парламента и общественные деятели поддержали нас во время 44-дневной войны, завершившейся полным поражением Армении и восстановлением территориальной целостности Азербайджана. Нагорно-карабахский конфликт был урегулирован Азербайджаном военным и политическим путем»,- сказал глава государства.