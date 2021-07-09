Начался визит аккредитованных в Азербайджане дипломатов в Шушу и Физули (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается организация ознакомительных визитов аккредитованных в стране дипломатов на освобожденные от армянской оккупации территории.

Как сообщает в пятницу Trend, девятого июля начался визит в Шушу более 100 представителей дипломатического корпуса и международных организаций.

В поездке принимают участие послы Турции, Пакистана, Италии, Австрии, Швеции, Польши, Израиля, Китая, Японии, Малайзии, Южной Кореи, Беларуси, Украины, Бразилии, Мексики, Саудовской Аравии, Катара, Алжира и ряда других стран, а также представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Всемирной организации здравоохранения.

Цель визита - ознакомление иностранных дипломатов с реставрационными и реконструкционными работами, проводимыми в Шуше, с оригинальной архитектурой этого города и национальным и культурным наследием азербайджанского народа.

Поездка охватит и "Дорогу Победы". Также зарубежные дипломаты ознакомятся со строительством Международного аэропорта в Физули и с физулинской подстанцией.

До сегодняшнего дня уже организовывались визиты иностранных дипломатов на освобожденные от оккупации территории, в том числе в Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Зангиланский, Губадлинский и Лачинский районы. Дипломаты ознакомились с последствиями армянского вандализма, восстановительными и реставрационными работами.

(Перевод: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)