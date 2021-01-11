Лечение раненых участников Отечественной войны находится под полным контролем Фонда "YAŞAT" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Фонд "YAŞAT" предпринимает все необходимые шаги по вопросу восстановления здоровья раненых участников Отечественной войны, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Так, в рамках этого процесса тяжелораненому участнику Отечественной войны Юсифу Агамамедову успешно проведена первая операция. Фондом заказан из-за рубежа ортопедический протез: "Его лечение находится под полным контролем Фонда "YAŞAT".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)