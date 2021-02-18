В Гяндже продолжается вакцинация лиц в возрасте от 50 лет и старше (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Гяндже продолжается вакцинация от коронавируса лиц в возрасте от 50 лет и старше, сообщили в четверг Trend в Исполнительной власти Гянджи.

"Первыми были вакцинированы медработники. Сейчас вакцинируются граждане в возрасте от 50 лет и старше. Жители проходят вакцинацию в медучреждениях, в которых состоят на учете. Вакцинация добровольная и проводится по принципу очередности. Самочувствие вакцинированных хорошее", - сказали в ИВ.

Отметим, что в городских поликлиниках №№ 2, 5 и 6, Гянджинской международной клинике, медцентре "Ени Гянджа" и Гянджинской центральной клинической больнице открыты специальные кабинеты, в которых ежедневно вакцинацию проходят 100 человек.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)