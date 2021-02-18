Завтра в Баку будет до 5 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 19 февраля ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, к ночи местами пройдут осадки. Северо-западный ветер днем сменится на южный, передает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью будет близка к нулю, в некоторых местах полуострова составит до одного градуса мороза, днем - 3-5 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 765 до 770 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В горных и предгорных районах Азербайджана 19 февраля ожидаются осадки, выпадет снег. Местами возможен туман, западный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха ночью от -3 до +2, днем - 5-8 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, днем - 0-5 градусов мороза. В горных и предгорных районах дороги покроются льдом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)