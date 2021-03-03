Задержаны лица, пытавшиеся попасть в освобожденные села в обход контрольных постов - МВД Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В ночь на 3 марта сотрудниками Лачинского РОП были задержаны девять человек, намеревавшихся попасть в освобожденные села Физулинского района в обход контрольных постов, сообщает в среду Trend со ссылкой на Бардинскую региональную группу МВД,
Они были доставлены в отдел полиции.
Было установлено, что это жители села Зобуджуг Физулинского района Р.Асадов, Д.Шукюров, М.Магеррамов, Ш.Сулейманов, И.Махмудлу, Н.Амиров, Д.Мамедов, З.Оруджев и С.Асадов.
В их отношении приняты соответствующие меры.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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Задержаны лица, пытавшиеся попасть в освобожденные села в обход контрольных постов - МВД Азербайджана
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