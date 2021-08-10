Завтра в Баку будет до 38 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, северо-восточный ветер днем сменится на юго-восточный, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 25-28, днем 34-38 градусов тепла, в Баку – ночью 26-28, днем 36-38 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 761 до 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 60-70, днем 45-50 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгях, Загульба) температура морской воды составит 27-28 градусов, на южных пляжах (Туркан, Говсан, Сахиль, Ших) – 28-29 градусов.

В регионах завтра будет преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди. Восточный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха составит ночью 23-27, днем 35-40, местами 41 градус тепла, в горах – ночью 15-20, днем 25-30 градусов тепла.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)