Всемирное культурное наследие сталкивается с рядом вызовов - президент ICOMOS

БАКУ /Trend/ - Всемирное культурное наследие сталкивается с рядом вызовов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала президент ICOMOS Тереза Патрисио в видеообращении к участникам международного мероприятия на тему "Повышение квалификации специалистов в области всемирного наследия", которое проходит сегодня в Баку.

"В мире происходит ряд изменений. Естественно, эти изменения не обходят стороной и сферу культурного наследия. Проводимый в настоящее время международный тренинг поможет нам справиться с этими вызовами. Благодарю Азербайджан за проведение такого важного мероприятия", - сказала она.

Отметим, что в Баку проходит международное мероприятие на тему "Повышение квалификации специалистов в области всемирного наследия".

В рамках мероприятия впервые по приглашению консультативного органа ЮНЕСКО - ICOMOS в Баку собрались эксперты, специалисты в области культурного наследия из 17 стран мира.

В мероприятии принимают участие представители Франции, Польши, Израиля, Турции, Болгарии, Словении, России, Румынии, Молдовы, Грузии, Пакистана, Казахстана, Узбекистана, Египта, Омана и других стран.