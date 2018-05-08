IAPH намерена создать глобальную базу данных для изучения лучших практик в сфере портов

БАКУ /Trend/ - Международная ассоциация портов и гаваней (IAPH) намерена создать глобальную базу данных позитивных практик в сфере портов.

Об этом заявил в Баку на встрече совместного комитета IAPH управляющий директор по политике и стратегии Ассоциации Патрик Верховен.

По словам управляющего директора, в марте 2018 года Ассоциация представила Программу устойчивости мировых портов.

Программа строится на пяти принципах: создание устойчивой инфраструктуры, экологические вопросы, безопасность, налаживание тесных контактов с общественностью, вопросы менеджмента и этики. Цель программы - внести вклад в Цели устойчивого развития ООН.

Верховен отметил, что программа также внесет вклад в создание площадки для реализации совместных проектов между портами.

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