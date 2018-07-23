Китай и ОАЭ наладят всеобъемлющее стратегическое партнерство (ФОТО)

Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), премьер-министром шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль Мактумом, а также наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном. Стороны единогласно приняли решение об установлении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и ОАЭ, сообщает агентство "Синьхуа".

Си Цзиньпин вначале выразил благодарность ОАЭ за торжественный и радушный прием. Он подчеркнул, что состоявшееся в ходе нынешнего визита официальное установление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами способствует углублению стратегического взаимодоверия между сторонами, повышению уровня взаимовыгодного сотрудничества.

Председатель КНР подчеркнул, что китайская сторона рассматривает ОАЭ в качестве важной опорной страны для строительства "Пояса и пути", одобряет предложенную наследным принцем концепцию "Возрождения Шелкового пути". Сторонам необходимо укреплять сопряжение стратегий развития и контакты в области промышленной политики, содействовать экономическому развитию в регионе Среднего Востока и Персидского залива.

По словам Си Цзиньпина, китайская сторона намерена совместно с ОАЭ вырабатывать всестороннюю и многоуровневую структуру энергетического сотрудничества, углублять инвестиционное и финансовое сотрудничество, расширять инновационное сотрудничество. Китай намерен делиться с ОАЭ опытом, совместно превратить ЭКСПО-2020 в Дубае в привлекающий общее внимание грандиозный форум, указал лидер КНР.

Вице-президент ОАЭ, премьер-министр шейх Мухаммед бен Рашид аль Мактум отметил, что ОАЭ восхищаются внушительными успехами китайского развития, одобряют реализуемую Китаем открытую стратегию развития, намерены тесно сотрудничать с Китаем в широких сферах, быть надежным партнером Китая. Он выразил уверенность, что нынешний визит председателя Си Цзиньпина выведет партнерские отношения ОАЭ и Китая на новую высоту. ОАЭ намерены продолжать активное участие в сотрудничестве в рамках "Пояса и пути", указал вице-президент ОАЭ.

Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид аль Нахайян сообщил, что крайне восхищен достигнутыми Китаем успехами в развитии, в высшей степени одобряет дальновидность и концепцию государственного управления председателя Си Цзиньпина. Он выразил уверенность в том, что Китай имеет светлое будущее и обязательно сделает еще больший вклад в мир и прогресс человечества в мире. Повышение уровня отношений ОАЭ и Китая до всеобъемлющего стратегического партнерства отвечает общим чаяниям обеих сторон, позволит еще лучше нести благо народам двух стран, сказал наследный принц.

После переговоров стороны обнародовали "Совместное заявление Китайской Народной Республики и Объединенных Арабских Эмиратов об установлении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства".

Руководители двух стран совместно присутствовали на подписании документов о сотрудничестве по строительству "Пояса и пути" и т. д.

Наследный принц Абу-Даби наградил Си Цзиньпина высшей государственной наградой ОАЭ - Орденом Заида.

После церемонии награждения наследный принц подарил Си Цзиньпину арабского скакуна.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.