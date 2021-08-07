В порт Баку войдет казахстанское судно с более чем 150 контейнерами

БАКУ /Trend/ - В Бакинский морской международный торговый порт войдет казахстанский контейнеровоз с более чем 150 контейнерами на борту, сообщили Trend в порту.

По данным источника, судно, вышедшее из порта Курык (Казахстан), седьмого августа войдет в порт Баку. Его груз - 159 TEU-контейнеров.

"Контейнеровоз "Барыс", оператором которого является дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" – ООО ADY Container, перевозит 159 контейнеров. Впервые это судно перевалит контейнер объемом 314 TEU", - сказали в порту.

Отметим, что длина контейнеровоза составляет 113 метров, ширина - 21, а вместимость - 165 TEU.

Судно "Барыс" принадлежит ТОО "НМСК "Казмортрансфлот".

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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