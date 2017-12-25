Казахстан и Кыргызстан - братские государства – Назарбаев

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Кыргызстан – братские и союзнические государства, между которыми налажен конструктивный и доверительный диалог во всех сферах.

Об этом в понедельник сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время официальной встрече с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Назарбаев выразил признательность Жээнбекову за принятие приглашения посетить Казахстан с официальным визитом и отметил, что первый визит президента Кыргызской Республики проходит в год 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

«Кыргызский народ оказал вам доверие, выбрав вас своим президентом. Добро пожаловать в Казахстан, мы рады видеть вас на гостеприимной казахстанской земле. Мы приходим и уходим, а народ остается, поэтому наша обязанность оставить дружеские, братские отношения в этом чистом виде следующему поколению», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

По его словам, во время их встречи в Минске 30 ноября был решен ряд вопросов двустороннего взаимодействия.

“Я считаю, что между Казахстаном и Кыргызстаном нет таких проблем, которые невозможно было бы решить. Если говорить о двусторонних отношениях, то за 10 месяцев текущего года торговля выросла на 13 процентов. Казахстан является одним из основных партнеров Кыргызстана и одним из основных инвесторов. За эти годы вложено порядка 650 миллионов долларов в кыргызскую экономику, действует несколько сот совместных предприятий», - сказал Назарбаев в ходе переговоров в расширенном составе.

В свою очередь, Жээнбеков поблагодарил Назарбаева за возможность посетить с официальным визитом Казахстан и за поздравление с победой на прошедших выборах.

“Мой первый визит в Казахстан проходит в год двойного юбилея - 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами и 20-летия подписания Договора о вечной дружбе. У наших стран одна история, один язык, одна вера, одна культура", - сказал Жээнбеков.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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