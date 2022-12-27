Туркменистан в рамках ООН продвигает вопросы укрепления многосторонности в межгосударственных отношениях - Дмитрий Шлапаченко

БАКУ /Trend/ - Туркменистан в рамках ООН продвигает вопросы, нацеленные на укрепление многосторонности в межгосударственных отношениях и мировой экономике.

Об этом сказал Trend постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко.

"За прошедшие годы сотрудничество между Туркменистаном и системой развития ООН переросло в стратегическое партнерство, в рамках которого Туркменистан вносит существенный вклад в обеспечение мира, безопасности и устойчивого развития", - сказал постоянный координатор ООН.

По его словам, Туркменистан делится своими приоритетными позициями для сессий Генеральной Ассамблеи ООН и продвигает вопросы, нацеленные на укрепление многосторонности в межгосударственных отношениях и мировой экономике.

"Туркменистан активно взаимодействует с агентствами ООН, работающими в стране с 1993 года. Самыми первыми агентствами, открывшими свои офисы в стране, были ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ВОЗ. За ними последовали многие другие, и сегодня 19 агентств ООН являются частью Страновой команды ООН, выполняющими новую Рамочную программу сотрудничества в области устойчивого развития на 2021-2025 гг.", - подчеркнул Дмитрий Шлапаченко.

Он отметил, что данная программа реализуется в трех стратегических направлениях. Это управление, ориентированное на интересы людей и верховенство права; инклюзивный, "зеленый" и устойчивый экономический рост; качественное, инклюзивное и доступное здравоохранение, образование и социальная защита.