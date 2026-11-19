BAKU, Azerbaijan, November 19. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of November 19.

According to the CBI's announced rates, the value of 34 currencies went up, while 12 currencies fell compared to November 18.

The official rate for $1 stood at 1,936,329 rials, while one euro was valued at 2,123,762 rials. On November 18, the euro was priced at 2,128,965 rials.

Currency Rial on November 19 Rial on November 18 1 US dollar USD 1,936,329 1,932,464 1 British pound GBP 2,546,528 2,554,204 1 Swiss franc CHF 2,296,528 2,304,533 1 Swedish króna SEK 190,257 191,201 1 Norwegian krone NOK 199,307 201,009 1 Danish krone DKK 284,134 284,814 1 Indian rupee INR 20,721 20,681 1 UAE Dirham AED 527,251 526,199 1 Kuwaiti dinar KWD 6,210,756 6,200,798 100 Pakistani rupees PKR 700,140 698,900 100 Japanese yen JPY 1,215,906 1,213,252 1 Hong Kong dollar HKD 246,789 246,294 1 Omani rial OMR 5,028,527 5,023,790 1 Canadian dollar CAD 1,350,754 1,352,889 1 New Zealand dollar NZD 1,062,783 1,063,209 1 South African rand ZAR 112,267 114,082 1 Turkish lira TRY 38,386 38,330 1 Russian ruble RUB 23,548 23,437 1 Qatari riyal QAR 531,959 530,897 100 Iraqi dinars IQD 127,690 127,463 1 Syrian pound SYP 15,869 15,840 1 Australian dollar AUD 1,299,865 1,302,564 1 Saudi riyal SAR 516,354 515,324 1 Bahraini dinar BHD 5,149,811 5,139,532 1 Singapore dollar SGD 1,501,358 1,500,483 100 Bangladeshi takas BDT 1,555,011 1,547,229 10 Sri Lankan rupees LKR 58,170 58,071 1 Myanmar kyat MMK 922 920 100 Nepalese rupees NPR 1,294,436 1,291,935 1 Libyan dinar LYD 299,326 299,013 1 Chinese yuan CNY 299,326 289,897 100 Thai baht THB 5,700,354 5,719,424 1 Malaysian ringgit MYR 470,525 471,939 1,000 South Korean won KRW 1,452,834 1,447,532 1 Jordanian dinar JOD 2,731,071 2,725,619 1 euro EUR 2,123,762 2,128,965 100 Kazakh tenge KZT 435,648 435,208 1 Georgian lari GEL 747,242 745,740 1,000 Indonesian rupiah IDR 106,114 105,762 1 Afghan afghani AFN 30,185 29,733 1 Belarusian ruble BYN 645,874 644,133 1 Azerbaijani manat AZN 1,139,017 1,136,744 100 Philippine pesos PHP 3,044,319 3,038,787 1 Tajik somoni TJS 210,335 209,702 1 Turkmen manat TMT 553,340 551,139 Venezuelan bolívar VES 2,115 2,113

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 2,123,762 rials and $1 costs 1,936,329.

On the black market, $1 is worth about 2.66-2.69 million rials, while one euro is worth 2.91-2.94 million rials.