Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Нидерландский пилот Макс Ферстаппен, представляющий команду "Ред Булл", в субботу занял первое место в квалификации 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Бельгии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ферстаппен проехал лучший круг за 1 минуту 43,665 секунды. Вторым стал испанский пилот команды "Феррари" Карлос Сайнс - младший (отставание - 0,632 секунды). Тройку лучших замкнул мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес (+0,797).

Действующий чемпион мира Ферстаппен, несмотря на победу в квалификации, начнет гонку в конце стартовой решетки из-за штрафа в связи со сменой двигателя. Также штрафы получат монегаск Шарль Леклер ("Феррари"), британец Ландо Норрис ("Макларен"), француз Эстебан Окон ("Альпин"), немец Мик Шумахер ("Хаас"), финн Валттери Боттас и китаец Чжоу Гуаньюй (оба - "Альфа Ромео").

Гонка Гран-при Бельгии пройдет в воскресенье, начало - в 17:00 (GMT+4).