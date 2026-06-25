New group of ex-IDPs returns home to Azerbaijan's Khankendi, Khojaly, and Aghdara (UPDATE)

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Details added: first version posted on 07:21
KHANKENDI, Azerbaijan, June 25. Another group of former internally displaced persons (IDPs) totaling 180 persons (44 families) returned to a number of settlements in Khankendi city, Khojaly, and Aghdara districts today.
This was reported by the Public Relations Department of the Restoration, Construction and Management Service in Khankendi city, Aghdara, and Khojaly districts.
According to the report, at this stage, 8 families (34 people) have been relocated to Karkijahan settlement of Khankendi city, 2 families (7 people) to Ballija, 2 families (5 people) to Badara, and 2 families (5 people) to Khanabad village of the Khojaly district.
Concurrently, 13 families (53 people) returned to Hasanriz village, 13 families (53 people) to Childiran, and 4 families (23 people) to Vangli village of the Aghdara district.
Residents returning to their native places were welcomed in their residential areas and handed over the keys to their new apartments.
The relocated families were citizens who had previously been temporarily settled in various regions of the country, mainly in hostels, sanatoriums, and administrative buildings.
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07:21
Another group of former internally displaced persons (IDPs) is returning to Khankendi, Khojavend, Shusha, Jabrayil, Khojaly, and Aghdara.
At this stage, 8 families (34 people) are returning to the settlement of Karkijahan, 4 families (15 people) to Hadrut, 7 families (28 people) to Shukurbayli, 3 families (14 people) to Boyuk Galadara, 2 families (7 people) to Ballija, 2 families (5 people) to Badara, 2 families (5 people) to Khanabad, 13 families (53 people) to Hasanriz, 13 families (53 people) to Childiran, and 4 families (23 people) to Vangli.
The former IDPs returning to the native lands thanked President of Azerbaijan Ilham Aliyev and First Vice President Mehriban Aliyeva for their comprehensive care and expressed gratitude to the valiant Azerbaijani Army, which liberated the lands from occupation.
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Xankəndi, Xocalı və Ağdərəyə daha 180 nəfər köçürülüb (FOTO) (YENİLƏNİB)
Xankəndi. Trend:
Bu gün Xankəndi şəhəri, Xocalı və Ağdərə rayonlarının bir sıra yaşayış məntəqələrinə 44 ailə qayıdıb.
Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən verilən məlumata görə, bu mərhələdə Xankəndi şəhərinin Kərkicahan qəsəbəsinə 8 ailə (34 nəfər), Xocalı rayonunun Ballıca kəndinə 2 ailə (7 nəfər), Badara kəndinə 2 ailə (5 nəfər), Xanabad kəndinə 2 ailə (5 nəfər) köçürülüb.
Eyni zamanda Ağdərə rayonunun Həsənriz kəndinə 53 nəfərdən ibarət 13 ailə, Çıldıran kəndinə də 13 ailə olmaqla 53 nəfər, Vəngli kəndinə isə 4 ailə - 23 nəfər qayıdıb. Doğma yurdlarına qayıdan sakinlər yaşayış məntəqələrində qarşılanaraq yeni mənzillərinin açarlarını təhvil alıblar.
Qeyd edək ki, köçürülən ailələr indiyədək respublikanın müxtəlif bölgələrində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriyalarda və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış vətəndaşlar olub.
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07:04
Xankəndi, Xocavənd, Şuşa, Cəbrayıl, Xocalı və Ağdərəyə növbəti köç karvanları yola salınıb.
Bu mərhələdə Kərkicahan qəsəbəsinə 8 ailə - 34 nəfər, Hadrut qəsəbəsinə 4 ailə - 15 nəfər, Şükürbəyliyə 7 ailə - 28 nəfər, Böyük Qaladərəsinə 3 ailə - 14 nəfər, Ballıcaya 2 ailə - 7 nəfər, Badaraya 2 ailə - 5 nəfər, Xanabada 2 ailə - 5 nəfər, Həsənrizə 13 ailə - 53 nəfər, Çıldırana 13 ailə - 53 nəfər, Vəngliyə isə 4 ailə - 23 nəfər köçürülüb.
Xankəndi şəhərinin Kərkicahan, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbələri, Cəbrayılın Şükürbəyli, Şuşanın Böyük Qaladərəsi, Xocalının Ballıca, Badara və Xanabad, Ağdərənin Çıldıran, Vəngli və Həsənriz kəndlərinə köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar, həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.