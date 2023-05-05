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Доля горнодобывающего сектора в промышленности Азербайджана возрастет за счет потенциала освобожденных территорий

Экономика Материалы 5 мая 2023 12:45 (UTC +04:00)
Доля горнодобывающего сектора в промышленности Азербайджана возрастет за счет потенциала освобожденных территорий

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Горнодобывающий сектор Азербайджана достиг высоких показателей за последние десятилетия.

Об этом сказал в пятницу председатель правления ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов в ходе мероприятия, посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

По его словам, в процессах в горнодобывающей промышленности страны применяются самые современные и чистые технологии.

«Освобождение от оккупации Карабаха позволит нам расширить и укрепить этот сектор. Ряд районов освобожденных территорий обладает большим потенциалом как в отрасли добычи золота, так и меди и серебра. Потенциал освобожденных от оккупации территорий Карабаха и Восточного Зангезура открыл новую страницу в развитии горнодобывающей промышленности Азербайджана», - сказал он.

Ибрагимов добавил, что ввод в эксплуатацию новых месторождений, расположенных на освобожденных территориях, увеличит долю горнодобывающего сектора в сфере промышленности.

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