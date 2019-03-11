БАКУ /Trend/ - Представительство ООН в Азербайджане приспустило флаг в связи с катастрофой самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, в которой погибли и сотрудники ООН, сообщает в понедельник Trend.

В результате крупной авиакатастрофы в Эфиопии в воскресенье погибли 157 человек, в том числе, 11 сотрудников ООН.

«Чтобы почтить светлую память погибших сотрудников ООН азербайджанское представительство организации наполовину приспустило флаг. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш выразил соболезнования семьям погибших».

Отметим, что выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту.

Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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