Два человека пострадали в результате пожара в пятиэтажке в Баку

15 июля 2019 15:09 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Наримановском районе Баку на третьем этаже пятиэтажного здания в квартире общей площадью 50 квадратных метров сгорела бытовая техника на площади в пять квадратных метров в одной из комнат.

Как сообщили Trend из МЧС, от высокой температуры расплавились кондиционер, телевизор и потолочное покрытие площадью в пять квадратных метров.

Во время пожара пострадали два человека. Другая часть квартиры была защищена от огня.

Пожар был потушен противопожарными расчетами.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Хазар Ахундов)

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