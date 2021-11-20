Житель Геранбойского района подорвался на мине (версия 2)

(первая версия в 13:24)

БАКУ /Trend/ - Житель села Тапгарагоюнлу Геранбойского района Гараев Шахин Гадир оглу, 1972 года рождения, подорвался на мине во время выпаса скота, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

«На место происшествия прибыли сотрудники полиции и других соответствующих структур. Продолжаются работы по эвакуации жителя села с территории. Дополнительная информация будет предоставлена позже», - говорится в сообщении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)