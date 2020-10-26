Азербайджан вооруженным путем пытается выполнить все постановления Минской группы, которых армяне не захотели выполнять мирным путем - военный конфликтолог

БАКУ/Trend/ - Азербайджан вооруженным путем пытается выполнить все постановления Минской группы, которых армяне не захотели выполнять мирным путем.

Как сообщает Trend, об этом сказал km.ru профессиональный военный конфликтолог полковник Александр Лифанов.

Как отметил Лифанов, за последние четверть века Азербайджан нарастил военные мускулы.

«Азербайджанцы сейчас мотивированы очень сильно. Для них это – национально-освободительная война. Азербайджан вооруженным путем пытается выполнить все постановления Минской группы, которую армяне не захотели выполнять мирным путем», - сказал он.

Лифанов отметил, что конфликт был заморожен на четверть века и армянскую сторону это вполне устраивало.

«Вполне конструктивные предложения Минской группы были проигнорированы армянской стороной. К тому же в самой Армении к власти пришел абсолютно прозападный Пашинян, который устроил холодный душ российско-армянским отношениям. Это и спровоцировало Россию стать сторонним наблюдателем в этой мясорубке, что вызывает кислотно-щелочную реакцию всех армянских диаспор мира», - сказал военный конфликтолог, добавив, что Пашинян и все его окружение – абсолютные марионетки Запада.

Похоже, премьер-министра Армении Никола Пашиняна просто «заклинило» между двумя «многовекторными» стульями – желанием угодить западным хозяевам и избежать фиаско в этой войне.

«Что характерно – ни одна его словесная наживка не сопровождается даже подобием какого-то реального шага, который мог бы продемонстрировать искренность его намерений и лояльность к России. Результаты тотальной антироссийской люстрации в минобороны и спецслужбах не отменены. Образование на русском языке в школах не восстановлено. И даже убежавший в Армению уголовник, убивший в составе организованной группы русского контрактника Никиту Белянкина в Красногорске, отпущен на свободу и не выдан России по ее требованию», - сказал он.