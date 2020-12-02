Армения потеряла военную технику минимум на $3,8 млрд – эксперт (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - При оценке по минимальному сценарию стоимость военной техники Армении, разрушенной или взятой в качестве трофеев со стороны вооруженных сил Азербайджана во время Второй Карабахской войны, составляет 3,8 миллиардов долларов США.

Об этом в среду сказал Trend глава Департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Аяз Мусейибов.

В результате войны, которая продолжалась 44 дня, враг потерял 10 установок и различных тактическо-боевых машин С-300, 366 танков, 352 пушки разного калибра, 22 беспилотных летающих аппарата, 5 самолетов Су-25, 50 зенитных ракетных комплексов модельного ряда Тор, Оса, Куб и Круг. При этом в ходе боевых действий были уничтожены такие РЗСО, имеющее особое значение, как Град – 97 установок, Смерч – 4 установки, Ураган – 2 установки, а также 1 огнемет ТОС, 1 «Ярс», «Точка-У», баллистические ракеты и ракетные комплексы «Эльбрус». После уничтожения радиолокационных станций и средств, играющих значимую роль для особой обороноспособности, а также складов вооружений и боеприпасов, способность Армении воевать была полностью подорвана.

Среди уничтоженной военной техники имеются оружейные комплексы, которые Армения не сможет приобрести ни при каких условиях с учетом экономической мощи, военных возможностей и международного права. В качестве примера такого вооружения особенно следует выделить системы С-300, стоимостью в сотни миллионов долларов, баллистические системы, продажа и использование которых запрещены, а также ракетные комплексы «Эльбрус».

За 2020 год военные расходы Армении были утверждены на уровне 716 миллионов долларов США. Однако всего лишь за 44 дня военные потери Армении преумножили военные расходы страны, рассчитанные на год, в 5,3 раза. С этой точки зрения, согласно подсчетам по военным затратам и экономическим показателям, посредством текущих расходов военного бюджета Армении потребуется 38 лет для восстановления военной инфраструктуры.

Стоимость военной техники Армении, уничтоженной во время Второй Карабахской войны, показала, что Армения грубо нарушала условия «Договора об обычных вооруженных силах в Европе», предусматривающего сокращение вооружения в Армении; количество оружия и военной техники, которыми она располагала, превышали лимит. Тот факт, что страна с военным бюджетом всего в 716 миллионов долларов имеет арсенал стоимостью в миллиарды долларов не объясняется экономическими закономерностями. Итак, обладая резервными активами в 2,32 миллиарда долларов США, экономическая мощь Армении не позволяет ей приобретать эти вооружения. А это вновь указывает на то, что за последние 30 лет Армения вооружалась незаконным образом и безвозмездно. Неслучайно, что военная техника и средства, безвозмездно предоставленные Армении, привели к уступке богатств этой страны третьим сторонам. Таким образом, как отмечается и в данных Центрального разведывательного управления США, страна, «застрявшая в тупике», находится в полной зависимости от третьих стран в областях энергетики, транспорта, логистики и критической инфраструктуры.

Тот факт, что, начиная с первых дней войны, велись сборы посредством фонда «Айастан» и других для оказания «гуманитарной помощи» Армении, говорит о слабости Армении в ведении ресурсной войны. Это также указывает на то, что Армения не имела потенциал для ведения войны с Азербайджаном, а также при нормальных условиях не обладала независимой экономической и военной силой. Прогнозируемый экономический спад в 7 процентов в текущем году, поражение в войне, серьезная проблема продовольственной безопасности, демографический кризис, бушующая пандемия и продолжающийся политический кризис не предвещают Армении хорошего будущего. Если говорить согласно мнению армянской интеллигенции, «гуманитарный фонд» в размере около 200 миллионов долларов США и финансовая помощь различных стран не будут достаточны для страны «проживающей одни из катастрофических дней в своей истории». Только лишь установление нормальных отношений с Азербайджаном и его союзником Турцией является единственным выходом для Армении, которая еще долгие годы будет страдать от синдрома «побежденной страны».