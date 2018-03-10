Азер Хасрет: Разумно ли считать, что оказываемая из-за рубежа финансовая помощь не препятствует независимости медиа, а поддержка государством своего гражданина наносит вред?

БАКУ /Trend/ - Некоторые лица, находясь за пределами Азербайджана, или в самой стране, утверждают, что государство не должно поддерживать медиа, что это может нанести вред независимости медиа. Однако те, кто говорит об этом, как правило, получают большие деньги из-за рубежа, получают помощь в сотнях тысячах, миллионах долларов. Об этом сказал в субботу член правления Совета печати (СП) в ходе VII съезде азербайджанских журналистов.

Азер Хасрет отметил, что в обмен на получение зарубежной помощи эти лица, занимаются тем, что критикуют Азербайджанское государство, или служат тому, чтобы создать хаос в стране. «Спрашивается, как же так: получение финансовой помощи от зарубежного государства не наносит вред независимости медиа, а поддержка, получаемая гражданином, журналистом от своего государства – вредит? Здесь нет логики, просто эти люди нацелены на то, чтобы дискредитировать азербайджанскую прессу и государственную политику в сфере медиа. Необходимо быть внимательным в этих вопросах, и стараться совместно пресекать деятельность людей, желающих ввести общество в заблуждение, создавать ажиотаж и манипулировать им», - отметил Азер Хасрет.

Член правления СП добавил, что поддержка, которую Азербайджанское государство оказывает медиа, нацелена вовсе не на то, чтобы мешать независимости медиа, а на то, чтобы они могли опираться на более независимые, прочные основы.

Напомним, что сегодня в Баку проходит VII съезд азербайджанских журналистов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.