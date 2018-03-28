Франкоязычные страны благодарны Азербайджану за поддержку - посол Молдовы

28 марта 2018 19:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Франкоязычные страны благодарны Азербайджану за проведение Недель Франкофонии и поддержку французского языка на своей территории.

Об этом в среду на пресс-конференции по случаю старта Недель Франкофонии в Азербайджане сказал посол Молдовы Георге Леука.

Он отметил, что проведение Недель Франкофонии окажет значительную поддержку продвижению французского языка в Азербайджане, а также гражданам Азербайджана, желающим выучить французский язык.

Проект будет сопровождаться мероприятиями, которые ознакомят всех желающих с культурой франкоговорящих стран, в Баку, а также за его пределами.

Свою благодарность и поддержку проекту выразили послы и представители посольств Франции, Бельгии, Марокко, Швейцарии, Румынии, Греции, Молдовы, Литвы, Мексики, а также представительство ЕС в Азербайджане во главе с Кестутисом Янкаускасом.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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