Армянская армия полностью деморализована, ее военно-политическая стратегия потерпела крах – минобороны (версия 4)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время армянская армия полностью деморализована, ее военно-политическая стратегия потерпела крах. Об этом в понедельник сказал Trend глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Дергяхлы, комментируя военные результаты апрельских боев 2016 года.

По словам главы пресс-службы, несомненно, что эскалация ситуации на линии фронта со 2 по 5 апреля, и попытка Армении совершить очередную военную провокацию против Азербайджана, была заранее запланирована противоположной стороной. В ходе анализа причин и результатов событий, становится ясно, что Армения была готова использовать любой момент для совершения диверсий на линии соприкосновения войск, и не только в этот период, но и ранее. В октябре 2014 года, сразу после встречи президентов Азербайджана и Армении в Париже, армянская сторона провела широкомасштабные военные учения на оккупированных азербайджанских территориях с участием 46 тысяч человек личного состава и свыше 5 тысяч единиц техники. Именно в ходе этих учений вертолет Ми-24, дислоцировавшийся на военной базе Эребуну в Армении, осуществил прямую атаку на азербайджанские позиции, и был уничтожен подразделениями ВС Азербайджана. Начиная с этого момента, Армения стала целенаправленно обострять ситуацию на линии фронта и на государственной границе и продолжала совершать провокации. Более того, в качестве основной цели была выбрана государственная граница, так как Армения преследовала цель привлечь к конфликту третье государство.

В то же время, еще в начале 2015 года в военной доктрине Армении начался процесс основательных изменений. Различные лица, находящиеся в политическом и военном руководстве Армении, пытались создать идеологическую почву для дальнейшей захватнической деятельности. Активизировавшаяся с осени 2015 года армянская сторона подвергали интенсивному обстрелу азербайджанские позиции вдоль линии соприкосновения войск и находящиеся у фронта населенные пункты. С целью обострения ситуации на фронте противник неоднократно прибегал к провокационно-диверсионной деятельности.

По словам главы пресс-службы, начиная с середины марта 2016 года армянские вооруженные силы, расширив провокационную деятельность, усилили обстрел приграничных населенных пунктов и мирного населения, проживающего в селах, расположенных непосредственно вблизи линии соприкосновения. Армянская сторона стала применять крупнокалиберные вооружения, гранатометы, минометы, а также артиллерийские системы калибром выше 120 миллиметров. Подразделения азербайджанской армии, каждый раз наносили ответные удары, приводящие к потерям в живой силе и боевой технике противника. Желая отомстить за неудачи на фронте, приближающийся к военному краху криминальный военно-политический режим Армении, в очередной раз попытался совершить провокацию. Так, в ночь на 2 апреля 2016 года все азербайджанские позиции вдоль фронта подверглись интенсивному обстрелу из различных орудий. Также обстрелу противника подвергся и ряд населенных пунктов, расположенных поблизости от линии соприкосновения войск. Чтобы не позволить противоположной стороне расширить военную активность и пресечь ее деятельность, командованием была оценена оперативная ситуация и принято решение о незамедлительном принятии ответных мер. Благодаря совместной координированной деятельности воинских частей, артиллерийских подразделений и других видов войск, расположенных в самых напряженных направлениях фронта - Агдере-Тертер-Агдам и Ходжавенд-Физули - за короткое время были приняты ответные меры против армянских вооруженных подразделений.

Были определены военные цели обороны противника, сконцентрированные на передовой и на глубине линии обороны, и в результате огневого удара из строя была выведена его боевая техника, живая сила и другая военная инфраструктура. Во время операции упреждающими ударами подразделений ВС Азербайджана были разгромлены резервные силы, которые армянские вооруженные силы хотели ввести в действие из Агдере, Мадагиза и других населенных пунктов.

В результате ударов, нанесенных по огневым точкам и артиллерийским установкам противника, соответствующих мер, осуществленных разведгруппами, была освобождена высота Лялятепе и стратегически важные вокруг нее территории. На освобожденных азербайджанскими подразделениями территориях были созданы новые позиции и осуществлены инженерно-укрепительные меры.

Армянские вооруженные силы понесли большие потери в этих боях.

По имеющейся у нас информации, было уничтожено более 320 человек противника и ранено свыше 500 армянских военнослужащих. Было также уничтожено до 30 танков и другой бронетехники противоположной стороны, из строя выведено более 25 артиллерийских установок, уничтожены штаб и основные воинские части в населенном пункте Мадагиз, под контроль азербайджанский армии перешли дороги в направлении Агдере-Мадагиз и в Джабраильском направлении. Азербайджанская армия освободила территорию свыше двух тысяч гектаров и еще большая часть перешла под оперативный контроль азербайджанских войск. Противник неоднократно пытался вернуть утерянные территории, подвозя дополнительную военную силу из Армении, в том числе, под видом добровольцев, направлялись наемники из различных «горячих» точек мира, однако каждый раз получал достойный ответ и отступал. Несмотря на то, что во время этих боев к операциям были привлечены практически все военные силы противника в Армении, азербайджанская армия привлекла к военным операциям только часть сил, находящихся на передовой линии обороны.

Главная цель этой контрнаступательной операции, проведенной азербайджанской армией, заключалась в том, чтобы, нанеся удары по армянским военным подразделениям, пресечь провокации, которые они постоянно совершали против мирного населения, проживающего в селах у линии соприкосновения огня, а также снизить возможности огневых точек противника, обстреливающих азербайджанские населенные пункты. Это задача была успешно выполнена.

В настоящее время противник полностью деморализован, его военно-политическая стратегия потерпела крах.

Процессы, которые произошли в военно-политическом руководстве Армении после этих событий, выявили проблемы, пустоты в аппарате управления, в том числе, в военной структуре соседнего «государства».

И сегодня продолжаются все необходимые меры для выполнения задач, стоящие перед азербайджанской армией, полностью контролируется оперативная обстановка вдоль фронта, и ВС Азербайджана готовы пресечь любые провокации противника.

Самую большую оценку деятельности азербайджанской армии во время апрельских боев дал Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Слова Верховного главнокомандующего «апрельские бои продемонстрировали мощь государства и армии, единство, солидарность и патриотизм нашего народа» являются самой высокой оценкой, которая была дана апрельским операциям.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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