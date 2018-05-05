Назначен посол Перу в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Правительство Перу назначило Марию Кастаньон Сеоан послом страны в Азербайджане.
О назначении было объявлено в официальной газете «El Peruano».
Документ подписали президент Перу Мартин Альберто Вискарра Корнехо и министр иностранных дел страны Нестор Пополисио.
Отметим, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Перу были установлены 25 июня 1996 года.
Посольство Перу начало функционировать в Азербайджане с июня 2017 года.
По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Перу в 2017 году составил 547,62 тысячи долларов.
(Автор: Ляман Зейналова)
Твиттер: @Lyaman_Zeyn
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