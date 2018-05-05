Назначен посол Перу в Азербайджане

5 мая 2018 11:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правительство Перу назначило Марию Кастаньон Сеоан послом страны в Азербайджане.

О назначении было объявлено в официальной газете «El Peruano».

Документ подписали президент Перу Мартин Альберто Вискарра Корнехо и министр иностранных дел страны Нестор Пополисио.

Отметим, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Перу были установлены 25 июня 1996 года.

Посольство Перу начало функционировать в Азербайджане с июня 2017 года.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Перу в 2017 году составил 547,62 тысячи долларов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 10:36
Выросла капитализация банковского сектора Азербайджана
Бизнес 4 мая 20:05
Индонезийская компания намерена осуществлять прямую торговлю с SOCAR
Энергетика 4 мая 19:00
Состоялись первые трехсторонние политконсультации МИД Азербайджана, Турции и Украины
Политика 4 мая 16:42
В Албании завершена первая фаза строительства микротоннеля в рамках TAP
Энергетика 4 мая 16:37
Азербайджанская инвесткомпания о роли государства в IPO
Бизнес 4 мая 16:31
Азербайджанская компания создала предприятие в Узбекистане
Бизнес 4 мая 16:00
Грузия и Азербайджан построят пограничный пункт в рамках инициативы "Один пояс – один путь"
Бизнес 4 мая 14:27
В Азербайджане появится новый инвестфонд
Бизнес 4 мая 12:49
Карабахские скакуны выступят в Королевском Виндзорском конном шоу
Общество 4 мая 12:00
В Азербайджане пройдет VI Кубок Мира по конному поло
Общество 4 мая 11:42
В Азербайджане подорожало золото
Бизнес 4 мая 11:35
Азербайджанские производители примут участие в крупной выставке в Китае
Бизнес 4 мая 08:00
Успехи в сотрудничестве США с Азербайджаном обещают новые перспективы - конгрессмен
Политика 3 мая 19:48
Азербайджанский производитель вина планирует значительно увеличить экспорт в Кыргызстан
Бизнес 3 мая 19:31
Медведев поздравил коллег из стран СНГ с приближающейся годовщиной Победы
Политика 3 мая 19:23
Состоятся трехсторонние политические консультации между Азербайджаном, Украиной и Турцией
Политика 3 мая 19:19
Азербайджанцы стали чаще посещать Грузию
Туризм 3 мая 18:54