Президент Ильхам Алиев: С экономической точки зрения Азербайджан не имеет равных по развитию в течение 15 лет

9 июля 2018 23:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С экономической точки зрения Азербайджан не имеет равных по развитию в течение 15 лет.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам.

«Основу нашего развития составляют как продуманная политика, как сильная воля, в то же время сильная экономика. Мы смогли построить сильную экономику, сегодня мы ни от кого не зависим, сами хозяева своей судьбы и достигли больших успехов в экономической сфере»,- сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, показатели последних 15 лет являются подтверждением тому.

«С экономической точки зрения Азербайджан не имеет равных по развитию в течение 15 лет. Даже в кризисные годы нам удалось сохранить свою экономическую мощь. Могу сказать, что нам удалось выйти из кризиса с минимальными потерями»,- сказал Президент Азербайджана.

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