Мубариз Гурбанлы: Гейдар Алиев - историческая личность, решившая судьбоносные проблемы Азербайджана

14 июля 2019 10:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Придя в 1969 году к политической власти в Азербайджане, общенациональный лидер Гейдар Алиев с первого дня противостоял всем идеологическим и политическим барьерам советского режима, начав предпринимать необходимые шаги для роста самосознания народа, подготовки общества к подъему во всех направлениях.

Об этом сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, сообщает в субботу Trend.

По словам председателя Комитета, азербайджанский народ всегда с чувством гордости вспоминает архитектора и созидателя Азербайджанского государства, гениальную личность Гейдара Алиева, осуществившего огромную и незаменимую работу во имя независимости, развития страны и народа, тем самым оказавшим влияние на исторические процессы.

Гейдар Алиев - историческая личность, решившая судьбоносные проблемы Азербайджана. Одна из знаковых дат, подаренных общенациональным лидером азербайджанской истории – 14 июля 1969 года. Избрание великого лидера руководителем Азербайджана стало важным поворотом в судьбе и истории народа, и в то же время это дата, когда была заложена основа стремительного и устойчивого развития страны. После прихода великого лидера к власти в республике он за короткое время смог совершить значимые перемены в общественной и политической жизни Азербайджана. Социально-экономическая, политическая, духовная база, созданная Гейдаром Алиевым в 1969-1982 годах, когда он находился у руководства Азербайджаном, в последующий период - в годы независимости - сыграла очень большую роль для азербайджанского народа. Благодаря внешней политике, проводимой великим лидером Гейдаром Алиевым в годы его нахождения у власти, в стране были предприняты важные шаги по развитию национального самосознания, усилению патриотизма.

В заключение Гурбанлы сказал, что общенациональный лидер Гейдар Алиев был личностью, всегда думающей об интересах азербайджанского народа, и последовательная и целенаправленная политика в этом направлении составляла основу всей его деятельности. Большие мероприятия, которые проводятся сегодня в Азербайджане, еще раз доказывают, что бессмертные идеи Гейдара Алиева вечны и всегда будут жить.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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