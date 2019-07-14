Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Достижения и победы Гейдара Алиева будут вечно жить в истории Азербайджана и в сердце азербайджанского народа

14 июля 2019 11:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев на протяжении всей жизни преданно служил своему народу и Родине.

Об этом Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева написала на официальной странице в Instagram, сообщает в воскресенье Trend.

"На всех страницах современной истории Азербайджана, и в экономике, и во внешней политике, и в науке, и в культуре мы видим его неизгладимые следы. Достижения и победы Гейдара Алиева будут вечно жить в истории Азербайджана и в сердце азербайджанского народа, служить примером мужества, мудрости и патриотизма для грядущих поколений", - написала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

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