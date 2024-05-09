ФАР, ЕС и ПРООН поддержат зелёное бюджетирование в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Глава Центральноазиатского офиса Французского агентства развития (ФАР) Винсент Копён, посол Европейского союза в Узбекистане Шарлотта Адриан и исполняющий обязанности постоянного представителя ПРООН в Узбекистане Анас Карман подписали соглашение о финансировании нового проекта в поддержку зелёного развития Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе ПРООН, передает Trend.

Цель проекта заключается в оказании помощи правительству Узбекистана в проведении комплексного подхода к финансированию зелёного развития в стране. Это будет достигаться путём эффективного использования государственных финансов, интеграции зелёных приоритетов в бюджетный процесс (зелёное бюджетирование) и внедрения инновационных финансовых инструментов для привлечения инвестиций в зелёные проекты.

По соглашению, грантовые средства в размере 600 тысяч евро, предоставленные ЕС, будут направлены ФАР и ПРООН на оказание технической помощи правительству Узбекистана в рамках проекта «Поддержка финансирования зелёного развития в Узбекистане» в период с 2024 по 2026 годы.

В рамках предыдущей совместной инициативы ФАР и ПРООН, реализованной в 2022—2023 годах, были разработаны и реализованы методологии и практики бюджетирования на основе Целей устойчивого развития (ЦУР). Это позволило провести в Узбекистане климатическую маркировку бюджета, подготовить Обзор государственных климатических расходов и институциональную оценку.