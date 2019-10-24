Президент Ильхам Алиев: Есть одна льгота: выплачивать налоги, достойно служить Родине и не допускать нарушений (версия 2)

24 октября 2019 00:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Есть одна льгота: выплачивать налоги, достойно служить Родине и не допускать нарушений.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема Микаила Джаббарова в связи с его назначением на новую должность - министра экономики.

Президент Ильхам Алиев сказал: "В то же время несправедливая конкуренция также создает для нас большую проблему. Этому потакают государственные чиновники, имеющие свои бизнес-интересы. Используя свои возможности, они вытесняют конкурентов, порой клевещут на них. Они создают такие условия, чтобы те вынуждены были либо продать свой бизнес, либо уехать. Этого тоже нельзя допускать, не страшась никого. Мне известно, что некоторые пытались оказать на вас, как на министра, особенно министра налогов, давление, чтобы не трогали их бизнес. Я знаю, что вы очень стойко противостояли им. Я всегда поддерживал это и всегда оказывал вам поддержку. Я говорил, что невзирая ни на что, вся работа должна проводиться на самом высоком уровне. Никто не может иметь какие-то льготы. Есть одна льгота: выплачивать налоги, достойно служить Родине и не допускать нарушений".

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