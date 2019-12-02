Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в сфере безопасности – важный фактор в надежной защите национальных интересов наших стран (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По приглашению начальника Службы государственной безопасности, генерал-лейтенанта Али Нагиева делегация во главе с начальником Главного управления безопасности Министерства внутренних дел Турецкой Республики Мехметом Акташем прибыла с визитом в нашу страну.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью Службы государственной безопасности, турецкие гости в Аллее почетного захоронения возложили венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, почтили светлую память великого лидера.

К могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой также были возложены цветы.

Представители братской страны посетили комплекс «Вечный огонь» и Турецкое шехидство в Шехидляр хиябаны.

На проведенной затем двусторонней встрече генерал-лейтенант Али Нагиев выразил уверенность в том, что первый зарубежный визит в Азербайджан Мехмета Акташа как начальника Главного управления безопасности Министерства внутренних дел Турецкой Республики позитивно повлияет на укрепление и дальнейшее углубление сотрудничества между соответствующими структурами наших стран.

Начальник службы довел до внимания стремительное развитие связей с Турцией благодаря бесценным заслугам общенационального лидера Гейдара Алиева после восстановления независимости Азербайджана, выразил удовлетворение от успешного продолжения Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом политики великой личности «одна нация, два государства», вступления в качественно новый этап отношений между дружественными и братскими странами благодаря политической воле и взаимных визитов глав государств.

Генерал-лейтенант Али Нагиев отметил меры, предпринимаемые совместно с правоохранительными органами нашей республики по обезвреживанию организованных транснациональных преступных групп, тесно связанных с международными террористическими организациями, а также необратимую и последовательную позицию Азербайджана, как одного из активных членов антитеррористической коалиции. В то же время была предоставлена подробная информация о нынешней оперативной ситуации, факторах, влияющих на это, армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, последствиях, порождаемых неконтролируемыми территориями, вопросах экстремизма, незаконной миграции, наркотрафика и др., а также адекватных мерах, предпринимаемых в связи с этим. Начальник службы отметил, что обмен информацией и опытом между соответствующими структурами Азербайджана и Турции, развитие по восходящей сотрудничества в сфере общей безопасности является важным фактором в надежной защите национальных интересов наших стран.

Выразив признательность за гостеприимство и подробную информацию, Мехмет Акташ отметил, что визит в братский Азербайджан произвел на него приятное впечатление. Он сказал, что такие встречи имеют особое значение в работе по борьбе с организованной преступностью и определением перспектив развития сотрудничества между соответсвующими структурами двух государств. Турецкий гость проинформировал о работе по борьбе своей страны с различными видами международного терроризма, экстремизма и организованной преступности. Он высоко оценил плодотворное сотрудничество между соответствующими структурами наших стран, подчеркнул, что и впредь будут прилагаться все усилия для развития партнерских связей, отметил, что такое сотрудничество и обмен опытом служит интересам наших народов и государств.

На встрече был обсужден ряд других вопросов, интересующих стороны.

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