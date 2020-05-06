Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу ИВ Имишлинского района
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об освобождении Вильяма Фархалы оглу Гаджиева от должности главы исполнительной власти Имишлинского района.
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