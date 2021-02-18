Все виновные в терроре в Барде должны быть наказаны – российский депутат

БАКУ /Trend/ - Член Государственной Думы Российской Федерации, председатель партии “Родина” Алексей Журавлев в рамках своего визита в Азербайджан посетил город Барда.

Как известно, во время недавней 44-дневной войны находящийся в 40 километрах от линии фронта мирный город Барда не раз подвергался ракетному обстрелу со стороны ВС Армении. В результате атак погибло 27 человек (из них 5 женщин), было ранено более 70 человек (из них 8 детей и 15 женщин). Кроме того, со стороны армянской армии был нанесен значительный ущерб более 30 гражданским объектам, 20 жилым домам мирных граждан и 22 транспортным средствам.

Как сообщает в четверг Trend, в ходе визита Журавлев, посетил центральную площадь и рынок города, которые подверглись во время 44-дневной войны интенсивному обстрелу из комплекса "Точка У" и РСЗО "Смерч".

"Это не случайные выстрелы из автомата, а военное преступление, за которое должны ответить как стоявшие за ним политическое и военное руководство, так и его исполнители", – сказал Алексей Журавлев.

Затем депутат Госдумы посетил ресторан, полностью разрушенный в результате прямого попадания ракеты. Это произошло за 30 минут до того, как его должны были посетить иностранные журналисты.

В завершающей фазе своего визита Журавлев посетил семью, которая потеряла сына во время обстрела. Ракета попала во двор частного дома, и сына спасти не удалось. Член Госдумы выразил соболезнования семье погибшего и надежду на то, что виновные понесут наказание. Увиденное в ходе визита шокировало российского депутата.

"Очевидно, что ближайшие военные объекты находятся в десятках километров от населенного пункта. Это говорит о том, что те, кто отдавал приказ об обстреле города, хорошо знали о том, что бьют по мирному населению. Необходимо провести расследование, а все виновные должны быть наказаны" – подчеркнул депутат.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)