Строительство художественной школы имени Узеира Гаджибейли в Шуше начнется в ближайшее время - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - Азербайджан с благодарностью приветствовал инициативу строительства художественной школы имени Узеира Гаджибейли в Шуше в качестве подарка от председателя Партии националистического движения Турции (МНР) Довлета Бахчели.

Как передает Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Гаджиев отметил, что когда 27 мая Президент Ильхам Алиев принял министра национального образования Турции, он сказал, что во время предстоящего визита Президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу в программе в качестве подарка, предложенного турецкой стороной, нашла отражение и церемония закладки фундамента школы.

"Было предложено провести рабочие обсуждения на уровне специалистов, чтобы адаптировать архитектурный проект здания художественной школы к своеобразному архитектурному стилю города Шуша.

Об отказе от этой доброжелательной инициативы не может быть и речи. Не исключено, что отсутствие полного отчета по существу вопроса привело к недоразумениям. Уверены, что в условиях взаимопонимания технические и архитектурные вопросы будут решены на рабочем уровне, и в ближайшее время начнется строительство художественной школы имени Узеира Гаджибейли в Шуше", - сказал он.