Начался визит зарубежных блогеров на освобожденные от оккупации земли Азербайджана (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Начался визит зарубежных блогеров, находящихся в Азербайджане в рамках проекта Show Me Azerbaijan, в освобожденный от оккупации город Агдам.

Как сообщает Trend со ссылкой на Карабахское бюро, в общей сложности 12 социальных медиа феноменов из восьми стран, включая страны Северной Америки и Евразии, участвуют в проекте Show Me Azerbaijan, реализуемом при поддержке Евразийского регионального центра Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку.

Цель проекта – предоставить возможность блогерам воочию увидеть тяжелые последствия оккупации и преступлений, совершенных Арменией, и довести их до мировой общественности.

Отметим, что общее количество подписчиков группы, которая активна в социальных сетях Facebook, Instagram и YouTube, превышает 10 миллионов человек.

(Редактор: Надир Насиров)