Президент Ильхам Алиев: Мы высоко ценим деятельность российских миротворцев по стабилизации ситуации

Политика 24 сентября 2021 13:39 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы высоко ценим деятельность российских миротворцев по стабилизации ситуации

БАКУ/Trend/ - Мы высоко ценим деятельность российских миротворцев по стабилизации ситуации.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью главному редактору авторитетного российского журнала "Национальная оборона", известному военному эксперту Игорю Коротченко.

«С Президентом Путиным мы задаем такой тон и вектор развитию наших отношений, которые за последние годы развивались и развиваются очень динамично, развиваются и вышли на совершенно новый качественный уровень. И сейчас мы работаем над тем, чтобы этот уровень поднять еще выше. Хотя вроде бы мы достигли высокого рубежа, но, тем не менее, и по качеству, и по форме, и по разносторонности наших отношений сегодня идет активная работа над поднятием наших отношений на более высокий уровень. И с Президентом России нас связывают очень доверительные отношения. Это очень важно между политиками, особенно между политиками соседних стран, - доверять друг другу. И вот это именно то, что и существует между нами. И, конечно, чувство глубокого взаимного уважения. И наши цели полностью совпадают. Хотел бы воспользоваться возможностью обратиться к читателям России, чтобы они больше знали об Азербайджане и более правильно понимали реалии страны, суть и характер наших межгосударственных отношений. Отношения основаны на дружбе, добрососедстве, взаимных интересах, взаимной поддержке. И я очень много получал писем и телеграмм и до сих пор получаю из России, от россиян - и во время войны, и после войны. Это письма поддержки, поздравления, и некоторые бывшие бакинцы, которые уехали по каким-то причинам в Россию, пишут, и те, кто здесь никогда не был тоже. Они во время войны еще больше прониклись позитивным отношением к нашей стране.

А что касается дальнейшего развития двусторонних отношений, у нас все определено, сейчас уже шесть дорожных карт, по которым мы работаем: экономические, транспортные, энергетические, гуманитарные. Мы сейчас активно работаем над вопросами, связанными с обменом молодежью, провести планировали, пандемия чуть-чуть помешала, Российско-азербайджанский молодежный форум, чтобы не эстафету передавать, пока еще рано, но, во всяком случае, дать сигнал. Потому что, знаете, время проходит быстро, выросло новое поколение, которое друг друга уже не знает, так, как мы друг друга знаем. Поэтому важно, чтобы молодое поколение граждан Азербайджана и России росло в дружбе и согласии. Потому что это большая ценность для нас и для России, поскольку мы соседние государства. Не всегда между соседями отношения складываются так, как между нами. Здесь, конечно, я должен сказать без ложной скромности, что в первую очередь – это заслуга президентов двух стран, но и всех других членов команды, и общественности. И вот такой показатель: можно сказать, до пандемии последний год около миллиона россиян приезжало в год в Азербайджан. Этот показатель, который вырос практически в два раза за короткое время, - показатель комфортности. Потому что едут туда, где чувствуют себя комфортно, чувствуют себя как дома. Ну и отношение к России в Азербайджане всегда было позитивным и продолжает таковым оставаться.

Сейчас у нас новый этап, я бы сказал, поскольку взаимодействие более тесное, контакты более активные, с учетом нахождения российских миротворцев в Карабахском регионе. Естественно, эта тема также постоянно на повестке дня, и должен сказать, что почти год прошел и совершенно идет в таком штатном режиме, без эксцессов, наоборот, с полным взаимопониманием, взаимодействием. И мы высоко ценим деятельность российских миротворцев по стабилизации ситуации. Это важный фактор стабильности. И, конечно, рассчитываем, что будет идти и процесс как бы примирения между армянами и азербайджанцами. Мы тоже соседи и никуда друг от друга не уедем. Поэтому надо эти реалии правильно воспринимать. И тут роль России, конечно, очень важна, и мы видим, что эта роль очень позитивная.

Ну и вы отметили, что здесь большая русская община. Это достойные граждане нашей страны, они очень большую роль играют в деле укрепления двусторонних связей. И более 340 школ с обучением на русском языке, и в государственных высших учебных заведениях факультеты на русском языке, и десятки тысяч студентов и школьников обучаются на русском языке. Это я считаю тоже важным фактором наших межгосударственных отношений. Хотел бы воспользоваться возможностью вашей аудитории, пригласить россиян приезжать - пандемия уже как бы сходит на нет - в Азербайджан, приезжать в Карабах, в эти прекрасные живописные места, еще лучше узнать Азербайджан и укреплять нашу дружбу. И успехов, конечно, россиянам во всех делах», - сказал глава государства.

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