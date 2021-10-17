Подписано соглашение между Общественным объединением IDEA и Всероссийским обществом охраны природы (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 16 октября в 20:45)

БАКУ /Trend/ - 16 октября вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева встретилась с председателем Всероссийского общества охраны природы и послом доброй воли Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), легендарным хоккеистом Вячеславом Фетисовым, передает в субботу Trend.

В рамках встречи было подписано Соглашение о намерениях о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между Общественным объединением IDEA и Всероссийским обществом охраны природы. Данное соглашение предусматривает приложение усилий и реализацию проектов в области экологии и устойчивого развития в направлении образования и просвещения, работы с молодежью и ее привлечения к решению экологических проблем и др.

В ходе беседы стороны выразили уверенность в успешном осуществлении в обеих странах и на международном уровне совместных инициатив по охране природы и борьбе с изменением климата.

Также состоялся обмен мнениями касательно надежд и ожиданий от предстоящей климатической конференции ООН в Глазго, перспектив совместных действий и сотрудничества в борьбе с глобальным потеплением.