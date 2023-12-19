Мы работаем над развитием отношений между Турцией и Азербайджаном во всех сферах - посол

БАКУ /Trend/ - Мы работаем над развитием отношений между Турцией и Азербайджаном во всех сферах.

Как сообщает Trend, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи во время выступления на мероприятии под названием "Встреча делового мира".

"Мы стремимся к тому, чтобы достичь цели по двусторонней торговле в 15 миллиардов долларов, поставленной Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В этом контексте за первые 10 месяцев 2023 года объем нашей торговли достиг 6 миллиардов долларов. В настоящее время Турция является вторым крупнейшим торговым партнером Азербайджана", - добавил посол.

Отметим, что 19 декабря в Баку проходит мероприятие "Встреча делового мира" с участием вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.

В мероприятии, организованном платформой "Турция-Азербайджан: общее столетие", принимают участие бизнесмены, ведущие деятельность в Азербайджане.

Джевдет Йылмаз сегодня прибыл с визитом в Азербайджан. В рамках визита, который продлится два дня, планируется проведение ряда встреч.