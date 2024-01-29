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Группе сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджана присвоено звание генерал-майора - Распоряжение

Политика Материалы 29 января 2024 16:10 (UTC +04:00)
Группе сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджана присвоено звание генерал-майора - Распоряжение

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики высшего специального звания, сообщает Trend.

Согласно распоряжению, высшее специальное звание генерал-майора таможенной службы присвоено нижеследующим сотрудникам Государственного таможенного комитета:

Ширинову Натигу Тельман оглу - заместителю председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

Алиеву Вугару Исмаил оглу - начальнику Главного таможенного управления Нахчывана

Джахангирову Анару Нияз оглу - начальнику Главного таможенного управления на воздушном транспорте

Ашурлу Кянану Магеррам оглу - директору Объединения "Азертерминалкомплекс".

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