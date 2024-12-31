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Делегация ООН в Баку поздравила Азербайджан с Днем солидарности азербайджанцев мира

Политика Материалы 31 декабря 2024 15:42 (UTC +04:00)
Делегация ООН в Баку поздравила Азербайджан с Днем солидарности азербайджанцев мира

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ – Представительство Организации Объединенных Наций (ООН) в Баку направило поздравления азербайджанскому народу по случаю 31 декабря — Дня солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает Trend, поздравление было размещено на официальной странице представительства в социальной сети “Х”.

“От всей души поздравляем азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и наступающим Новым годом! Пусть 2025 год принесет каждому из вас мир, радость и любовь. С праздником!” — говорится в сообщении.

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