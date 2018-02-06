В Азербайджана осуществлена операция по трансплантации костного мозга 55 детям

БАКУ /Trend/ - До настоящего времени в Азербайджане осуществлена трансплантация костного мозга 55 детям, проведено 500 операций по пересадке почек, а также около 100 операций по пересадке печени.

Об этом во вторник на совещании в министерстве здравоохранения Азербайджана, посвященном итогам четвертого года исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 годах", сказал министр здравоохранения Огтай Ширалиев.

По словам министра, для обслуживания населения в области хронической почечной недостаточности были введены в эксплуатацию 34 центра диализа. Около 245 тысячи человек, страдающих сахарным диабетом, обеспечиваются государством необходимыми лекарственными средствами и контрольными аппаратами.

За счет массовой вакцинации и иных противоэпидемических мероприятий, инфекционные заболевания, эпидемии, зарегистрированные в соседних странах, обходят Азербайджан стороной.

Министр отметил, что 93-97 процентов детей в Азербайджане прошли 11 вакцинаций, осуществляемых на государственном уровне.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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