В Азербайджане обнародованы результаты первого этапа приемных экзаменов в магистратуру

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр Азербайджана объявил результаты состоявшегося 25 февраля первого этапа приемных экзаменов в магистратуру вузов и Национальной академии наук, говорится в понедельник в сообщении ГЭЦ.

Результаты экзамена с 18:25 размещены на сайте ГЭЦ. Бакалавры также могут ознакомиться с результатами экзамена, отправив СМС с рабочим номером на 7727.

В экзамене принимали участие 12 287 бакалавров. 146 человек не пришли на экзамен. Максимальный результат, набранный на экзамене - 95 баллов из 100.

Отметим, что выполнившие условие конкурса бакалавры допускаются ко второму туру (экзамен по оценке знаний по предметам специальности). Эти бакалавры с 7 по 17 мая, зайдя в свое электронное заявление, могут выбрать и подтвердить программу приема в соответствие со специальностью бакалавра.

Второй тур экзаменов в магистратуру состоится 3 июня.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.