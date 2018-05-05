Джоджуг Марджанлы будет обеспечено сельхозтехникой и семенами - министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Село Джоджуг Марджанлы будет безвозмездно обеспечено сельскохозяйственной техникой, удобрениями и семенами. Об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов во время посещения села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, говорится в сообщении министерства, распространенном в субботу.

Сначала министр вместе с главой Исполнительной власти Джабраильского района посетил памятник, установленный в городе Горадиз в память о шехидах апрельских боев.

Керимов встретился с жителями села Джоджуг Марджанлы, поинтересовался их заботами и проблемами, выслушал их пожелания и предложения. Министр сказал, что в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева представители министерства, специалисты проводят встречи с фермерами, предпринимателями, ведущими деятельность в области сельского хозяйства.

«Согласно поручению главы государства за короткое время в Джоджуг Марджанлы был создан современный поселок со всей инфраструктурой. Одним из важных направлений по развитию села является расширение здесь аграрной деятельности. Обеспечение занятости жителей является нашей главной целью. Цель сегодняшней встречи – выслушать пожелания жителей и построить свою деятельность в соответствии с этим», - сказал министр.

Керимов отметил, что в настоящее время в Джоджуг Марджанлы планируется засадка кукурузой площади в 33 гектара.

Министр сельского хозяйства добавил, что возглавляемая им структура всегда рядом с фермерами, жителями села - на всех этапах их деятельности, в решении их проблем. Он добавил, что фермеры будут обеспечены сельхозтехникой, а также им будут оказываться консультационные услуги для повышения урожайности высаживаемых сельхозкультур.

Инам Керимов принял участие в посеве кукурузы в селе Джоджуг Марджанлы, который был проведен в селе впервые за 25 лет.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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