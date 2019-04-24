Государство продолжает отстраивать в регионах Азербайджана жилые дома, пострадавшие от землетрясения

24 апреля 2019 04:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Агсуинском районе Азербайджана началось строительство с нуля зданий попавших в аварийное состояние в результате землетрясения.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на Комиссию по чрезвычайным ситуациям районной исполнительной власти.

Как сообщается, на территории района отстраиваются заново 66 домов, 47 из них силами министерства чрезвычайных ситуаций, а 19 - Фондом Гейдара Алиева. Строительство некоторых домов близится к завершению.

На некоторые здания настилается кровля, у других идет побелка фасада. Часть домов электрифицированы. В скором времени строительство будет полностью завершено. Как сообщили из комиссии, продолжают поступать заявления по поводу домов и объектов, поврежденных в результате подземных толчков.

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов.)

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