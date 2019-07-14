Минздрав о состоянии пострадавших в результате инцидента в Шеки

14 июля 2019 18:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения распространило очередное заявление в связи с состоянием пострадавших в результате поломки ветви дерева на территории Дворца шекинских ханов, сообщает во воскресенье Trend.

В министерстве отмечают, что состояние пострадавших в результате происшествия держится под контролем.

"Илькин Мамедов, Сара Хасан, Фарик Хасан и Самира аль-Хасан на вертолете отправлены в Клинический медицинский центр.

Также обсуждается отправление Хатиры Агамалыевой на автомобиле скорой медицинской помощи в институт травматологии. Лечение другого пострадавшего Эльхана Мамедова продолжается в Шекинской районной центральной больнице. Его состояние оценивается как средней тяжести. Остальные пострадавшие были отпущены после оказания первичной медицинской помощи", - говорится в сообщении министерства.

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