С сегодняшнего дня в Азербайджане разрешена работа парикмахерских и салонов красоты

БАКУ /Trend/ - В городах, где введен ужесточенный режим карантина, с 20 июля разрешается деятельность парикмахерских, салонов красоты и оказание косметических услуг, за исключением массажных салонов и бань.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

Отметим, что В Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе, Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гёкгёльском, Хачмазском, Сиязаньском и Шекинском районах ужесточенный карантинный режим в соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией будет продолжаться до 06:00 пятого августа 2020 года.

(Автор: Асиф Мехман)