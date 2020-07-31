Посол Азербайджана в Болгарии: Находимся на финальном этапе переговоров с ЕС

Азербайджан находится на финальном этапе переговоров о новом партнерском соглашении с Европейским союзом. Об этом, как передает Trend, заявила посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова в интервью „Фокус“.

Она объяснила, что достигнуто согласие по почти 90% текста соглашения.

„Наше партнерство с Европейским союзом основано на равенстве и взаимном уважении. Успех нового двустороннего соглашения зависит от гибкости переговаривающих сторон и нахождения взаимовыгодных решений. Европейский союз остается нашим основным торговым партнером. Страны ЕС занимают 50% в нашей торговле. Уже 15 лет Азербайджан остается надежным поставщиком нефти в Европу. В ближайшем будущем мы начинаем поставки природного газа в ЕС, включительно и в Болгарию. В этом отношении очевидна нарастающая важность нашего партнерства с ЕС“, - заявила дипломат.

Она обратила внимание и на другой ключевой компонент сотрудничества – логистику и транспорт. По ее словам, Болгария играет важную ролю в этом направлении и обеспечивает Азербайджану доступ до европейских рынков, как и обратно – Азербайджан является надежным входом в быстроразвивающийся и многообещающий центрально-азиатской рынок.

Наргиз Гурбанова подчеркнула, что сотрудничество всегда основывается на солидарной платформе взаимного уважения.

„Мы надеемся, что от следующего этапа Восточного партнерства получим больше плюсов. С нетерпением ждем совместной работы с ЕС и особенно с Болгарией, которая является одной из важнейших стран ЕС“, - заявила Гурбанова.